Des municipales en juin ou en janvier

Le deuxième tour des municipales reste un casse-tête, il aura lieu le 28 juin mais seulement si les conditions sanitaires le permettent. Sinon les deux tours devront à nouveau être organisés au plus tard en janvier 2021.



C’est ce que le 1er ministre a affirmé aux chefs de partis à Matignon. Édouard Philippe prendra sa décision d’ici samedi.

Un projet de loi est en préparation et examiné par le Conseil d’État en cas de report.



Un vote en juin est loin de séduire les élus en raison des contraintes lors de la campagne. C’est notamment le cas du député de la France Insoumise Alexis Corbière, du président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan ou encore du président de l’UDI Jean-Christophe Lagarde.

Pour le centriste un scrutin en juin risque “d’éliminer tout débat démocratique” avec “une campagne particulière, sans réunion publique, sans distribution de tracts” et “une partie de l’électorat (qui) aura peur de voter”.



Pour rappel, dans son avis au gouvernement, le conseil scientifique ne s’est pas opposé à la tenue du second tour en juin, il a toutefois posé des conditions pour renforcer la sécurité sanitaire.