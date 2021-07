Des nouveautés au Parc des Oiseaux

A partir de ce lundi, deux nouveautés sont à découvrir au Parc des Oiseaux. Vous pourrez déambuler dans un espace de 200m2 peuplé de centaines de papillons. Dans cet univers féerique, plus de 500 papillons originaires des forêts tropicales d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud s’envolent librement. Une rencontre magique !

Vous pourrez également découvrir “Mission 2070”. Il s’agit d’une véritable expédition à la recherche des oiseaux disparus. Les petits visiteurs entrent dans les vestiges du parc et partent en expédition dans le plus vieux bâtiment du parc qui a été transformé. Une façon originale de découvrir et comprendre les missions actuelles du Parc des Oiseaux, dans un cadre artistique et pédagogique.