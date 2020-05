Des nouveautés dans les parcs LPA pour le déconfinement

LPA reprend progressivement son activité. Les services de location de voitures en libre-service Citiz et Yea ! sont de nouveau accessibles. Pendant le confinement, ils n’étaient proposés qu’à la demande exceptionnelle des soignants. Et malgré une fréquentation largement en baisse lors de cette période, l’activité reprend. Ce lundi, le groupe a enregistré 285 locations sur la journée.

Lyon Parc Auto a également annoncé qu’un nettoyage intérieur serait effectué de manière bien plus fréquente et qu’il y aurait une plage de non-location d’une heure entre deux clients. Du gel et des lingettes seront également disponibles dans les véhicules de location. Pour respecter les gestes barrière, le groupe déclare qu’il est préférable de se munir au préalable d’un masque.

Dans un communiqué, LPA explique également l’arrivée de nouveautés. Avec notamment la mise en place d’une « offre couplée incluant l’abonnement dans un parc de stationnement en entrée de ville et l’utilisation de modes doux pour terminer son trajet ». Plus précisément, « un quota d’abonnements (…) permettront de cumuler stationnement et tarif promotionnel pour l’utilisation d’une trottinette pour terminer son trajet ». Cette nouveauté a été mise en place avec quatre opérateurs de trottinettes électriques : Bird, Dott, Lime et Voi. Cette offre sera proposée dans un premier temps jusqu’à fin juin.

Lyon Parc Auto souhaite vraiment investir dans les modes de transports doux car le groupe annonce l’ouverture d’« un parc à vélos sécurisé sur le parking Saint-Jean afin de répondre aux besoins de stationnement de tous ceux qui souhaitent utiliser ce mode doux dans le centre-ville de Lyon. Ce parc propose 40 places et devrait être suivi rapidement par d’autres parcs ».

LPA s’est aussi engagée à ne pas facturer au mois d’avril les professionnels qui n’ont pas pu utiliser leur abonnement « illimité ». Pour ceux qui n’ont utilisé l’abonnement que partiellement, la réduction sera de 50%.