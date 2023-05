Des nouveaux mots qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire

Comme chaque année des nouveaux mots font leur apparition dans le dictionnaire. Il s’agit de 150 nouveaux mots qui rentrent respectivement dans le Petit Larousse et le Petit Robert ce mercredi. Pour cette édition 2024, beaucoup de mots liés au Covid, ont fait leur apparition, mais aussi en rapport avec l’environnement et le féminisme, ainsi que des expressions utilisées le plus souvent par les plus jeunes, et des mots en rapport avec l’actualité, des nouveaux plats sont également présents.

Voici quelques exemples de mots que l’on peut retrouver :

Bader : éprouver de l’inquiétude, de la tristesse ou de la mélancolie

Ghoster : rompre soudainement tout contact avec quelqu’un sans explication

Covidé : une personne atteinte du Covid

Mégabassine : réserve d’eau gigantesques censées aider le secteur agricole

Greenwashing : procédé de marketing utilisé pour se donner une image écoresponsable alors que ce n’est pas le cas