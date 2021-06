Des œuvres du Louvre vont être exposées au musée Lugdunum de Fourvière

Le partenariat a été officialisé ce vendredi, peu avant midi, en plein cœur du musée Lugdunum de Fourvière. Dans le détail, c’est une convention de partenariat qui a été signée entre la Métropole de Lyon et le Louvre, par l’intermédiaire du musée Lugdunum de Fourvière.



L’objectif est clair pour Jean-Luc Martinez, le directeur du Louvre : accompagner et valoriser le travail du musée Lugdunum, réflechir conjointement à des projets et favoriser la recherche et la collaboration scientifique entre les deux musées.



Comme l’ont déclaré le directeur du Louvre et la directrice du musée Lugdunum, tous les deux présents, des œuvres du musée national vont ainsi être exposées au musée de Fourvière, et vice-versa. “Nous souhaitons construire ensemble des expositions et des échanges d’œuvres”, confie Jean-Luc Martinez. De quoi ravir les futurs visiteurs lyonnais.