Des parlementaires du Rhône dénoncent des projets du SYTRAL

Douze parlementaires du Rhône ont annoncé avoir saisi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) autour de plusieurs projets de transport décidés par le SYTRAL.



Ces élus de la majorité présidentielle estiment que les projets du SYTRAL et leurs financements ont été votés sans avoir eu recours à une concertation publique des habitants.

Ils souhaitent qu’un débat global soit organisé par la CNDP autour de plusieurs projets de transport : le téléphérique reliant Lyon à Francheville, les tramways T9 et T10, les axes de mobilité Nord-Sud ainsi que le métro E. La coalition de parlementaires, menée par Cyrille Isaac-Sibille, considère que le SYTRAL avance de façon cachée et dénonce une absence du métro E, un projet pourtant initié lors du précédent mandat.



D’après eux, le téléphérique remplacerait ce projet de métro laissé à l’abandon par la Métropole.

En clair, ces députés et sénateurs dénoncent un manque de clarté, de transparence et de courage de la part de la Métropole et du SYTRAL sur ces différents projets. Par l’intermédiaire de la CNDP, ils espèrent que ces projets soient réétudiés en laissant la parole aux habitants de la Métropole directement concernés.