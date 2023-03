Des perturbations à prévoir sur le réseau TCL ce mardi

Le réseau TCL sera perturbé le mardi 7 mars en raison d’un mouvement social. Les changements de circulations et de fréquences sont :

Métro :

La ligne A circulera avec une fréquence de 4 à 5 minutes

La ligne B circulera normalement tout comme les bus relais mis en place dans le cadre des travaux prévus à partir de 21h15

La ligne C circulera normalement

La ligne D circulera avec une fréquence de 4 à 5 minutes

Funiculaire :

La ligne F1 circulera normalement

La ligne F2 circulera normalement

Tramways :

La ligne T1 circulera avec une fréquence de 10 minutes

La ligne T2 circulera avec une fréquence de 10 à 15 minutes

La ligne T3 circulera avec une fréquence de 9 minutes

La ligne T4 circulera avec une fréquence de 15 minutes

La ligne T5 circulera avec une fréquence de 10 minutes

La ligne T6 circulera avec une fréquence de 15 à 20 minutes

La ligne T7 circulera normalement

Bus :

Les lignes suivantes circuleront normalement : C2, C4, C6, C8, C10, C14, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 26, 27, 31, 33, 38, 39, 40, 43, 54, 55, 61, 71, 72, 77, 84, 87, 89, 89D, 96, 97, 98, S2, S5, S7, S8, S10, S14, Zi1, Zi2, Zi3, Zi4, S15, 132, 171, GE2, G26, R3, GE4, R2

Les lignes suivantes circuleront avec une fréquence allégée : C1, C3, C5, C7, C9, C11, C12, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C25, C26, 2, 3, 8, 10, 10E, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 35, 37, 45, 46, 49, 52, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 73, 79, 80, 85, 86, 88, 90 et 93

Les lignes suivantes circuleront partiellement :

La ligne C12 circule uniquement entre « Hôpital Feyzin Vénissieux» et « Jean Macé ».

La ligne C25 circule uniquement entre « Gare Part Dieu » et « St Priest Plaine de Saythe ».

La ligne 35 circule uniquement entre « Vénissieux le Charréard » et « Jean Macé ».

La ligne 93 circule uniquement entre « Hôpital Feyzin Vénissieux » et « Porte des Alpes ».

Les lignes suivantes ne circuleront pas : C6E, C15E, 7, 14, 15E, 17, 34, 50, 50E, 57, 64, 65, 66, 76, 78, 81, 95, S1, S4, S6, S9, S11, S12, Zi8

Les lignes scolaires Junior Direct verront certains services impactés : JD002, JD010, JD190, JD215, JD221, JD268, JD282 JD441, JD442

Les agences TCL et Parc-relais seront ouverts normalement. Afin d’avoir plus d’informations et de consulter l’info trafic en temps réel, vous pouvez aller sur le site TCL.