Des perturbations à prévoir sur le réseau TCL ce vendredi

En raison d’un mouvement social, certaines lignes de bus du réseau TCL seront perturbées ce vendredi.



Les lignes de métro A, B, C, D et les lignes de funiculaire F1 et F2 circuleront normalement, tout comme les lignes T2, T3, T4, T6 et T7.



En revanche, les lignes T1 et T5 circuleront avec une fréquence allégée.

Pour ce qui est des bus, les lignes suivantes circuleront avec une fréquence allégée :

C2, C3, C5, C6, C7, C9, C11, C13, C15, C17, C18, C19, C20, C21, C24, 3, 9, 10, 10E, 21, 27, 34, 35, 37, 39, 45, 46, 52, 60, 67, 70, 71, 73, 90, 93.

La ligne C14 circulera uniquement entre de Gare de Vaise et Les Sources, avec une fréquence allégée.

La ligne 31 circulera uniquement entre Gare de Vaise et Cité Edouard Herriot, avec une fréquence

allégée.

Les lignes C6E, 5, 15E, 16, 57, 68, S1, S11 et les 3 lignes Pleine Lune ne circuleront pas.

Toutes les autres lignes de bus et les lignes scolaires Junior Direct circuleront normalement.

Les parcs-relais et les agences commerciales seront ouverts aux horaires habituels.