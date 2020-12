Des perturbations à prévoir sur les lignes T1, T3 et T4 cette semaine

Pour cause d’élagage d’une centaine d’arbres entre Thiers, Part-Dieu Sud et Charpennes, les tramways T1, T3 et T4 seront soumis à des perturbations cette semaine. Les lignes électriques des tramways devront être coupées.

Les travaux devraient durer jusqu’à jeudi, mais les opérations seront effectuées le soir pour limiter les effets sur les usagers.

De lundi à mercredi

T1 : La ligne circulera entre Debourg et Liberté, les arrêts entre Liberté et IUT Feyssine ne seront plus desservis à partir de 20h45

Des bus-relais seront mis en place toutes les 15 mn.

Premier départ du bus-relai Liberté direction IUT-Feyssine 21h20 jusqu’à 00h26

Premier départ du bus-relais IUT Feyssine direction Debourg 21h40, jusqu’à 00h27

T4 : La ligne T4 circulera entre la Gare Part-Dieu Villette et l’Hôpital Feyzin-Vénissieux . Les arrêts entre Part-Dieu Villette et La Doua Gaston Berger ne seront plus desservis dès 21h47

Pour rejoindre La Doua Gaston Berger depuis Part Dieu Villette, les usagers sont invités à se rendre à l’arrêt de Tramway T1 Thiers Lafayette.

Jeudi

T3 : La ligne circulera entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu Z.I, les arrêts entre Vaulx-en-Velin et Part Dieu Villette ne seront pas desservis.

Dernier départ tram Part-Dieu Villette direction Vaulx-en-Velin La Soie : 21h29

Dernier départ tram Vaulx-en-Velin La Soie direction Part-Dieu Villette : 21h04

Bus-relais toutes les 15 minutes : premier départ du bus-relais Part-Dieu Villette direction Vaulx-en-Velin La Soie 21h44 jusqu’à 00h31

Premier départ du bus-relais Vaulx-en-Velin La Soie direction Part-Dieu Villette 21h42 jusqu’à 0h08



T4 : La ligne ne circulera plus à partir de 21h

Dernier départ tram de Hôpital Feyzin Vénissieux direction La Doua Gaston Berger: 21h12

Dernier départ tram de La Doua Gaston Berger direction Hôpital Feyzin Vénissieux: 20h15

Pour rejoindre La Doua Gaston Berger, les voyageurs sont invités à se rendre à l’arrêt du tramway T1 Thiers Lafayette.

Bus-relais toutes les 15 minutes pour les autres arrêts : premier départ bus-relais Gare Part-Dieu Villette direction Hôpital Feyzin Vénissieux 20h45, desservi jusqu’à 00h38. Premier départ bus-relai Hôpital Feyzin Vénissieux direction Gare Part-Dieu Villette 21h32, jusqu’à 00h12.