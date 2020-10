Des perturbations dans le métro ce lundi

La circulation va être perturbée dès ce lundi dans les métros A, B et C.

A parti de ce lundi et jusqu’au 30 octobre, la circulation ligne C sera perturbée, elle s’arrêtera à la station Hénon. Pour rejoindre la station Cuire, il faudra emprunter les bus relais toutes les 20 minutes.

Concernant les lignes A et B, le service s’arrêtera plus tôt que d’habitude. La dernière rame partira de la Gare de Perrache à 21h20 et de Vaulx-en-Velin La Soie à 21h01.

Pour le métro B, le dernier départ aura lieu à 21h15 à Charpennes et à 21h25 à la Gare d’Oullins.