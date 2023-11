A partir de ce lundi et jusqu’au 7 décembre, la ligne Paray-le-Monial/Lozanne va être perturbée. En cause, la non-tenue du poste d’agent de sécurité en gare de Lamure-sur-Azergues.



Les gares de Châtillon, Chessy, Les Ponts-Tarrets, Chamelet et Lamure-sur-Azergues ne seront plus desservies qu’à début décembre.



Ce n’est pas la première fois que des dysfonctionnements sont constatés sur cette ligne.