Des perturbations sur la RCEA en ce début de semaine

Nouvelle fermeture sur la Route Centre Europe Atlantique avec la coupure de la bretelle de l’échangeur de Rozelais à Ciry-le-Noble. Elle est coupée lundi et mardi à cause des travaux. Les automobilistes sont invités à sortir en amont.



La voie communale de Montbouton qui rejoint Rozelay à Ciry-le-Noble est également fermée au niveau du pont à proximité de la RCEA.



Les usagers de la RCEA sens Chalon- sur-Saône → Paray-le-Monial, désirant sortir à Rozelay sont invités à sortir en amont, à l’échangeur de Coëre direction Sanvignes-les-Mines pour rejoindre leur destination. Les usagers de Roselay désirant se diriger vers Montceau-Les-Mines et Chalon sont invités à accéder à la RCEA au diffuseur de Coëre via la RD 250 et la RD 230″,