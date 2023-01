Le funiculaire F1 (Vieux Lyon <> Saint-Just) ne circule pas du dimanche au jeudi à partir de 21h48, pour permettre la réalisation de travaux de maintenance sur les voies, jusqu’au 3 février.

Exceptionnellement, le funiculaire F2 (Vieux Lyon <> Fourvière) circule jusqu’à minuit, du dimanche au jeudi.

Les vendredis et samedis, les lignes F1 et F2 circulent normalement et aux horaires habituels.