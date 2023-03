Des perturbations sur le réseau STAS ce mardi

Dû au mouvement de grève nationale contre la réforme des retraites, le réseau STAS est sujet à de nombreuses perturbations. Pour rappel, une manifestation prendra place à partir de 10 h 30 et partira du rond-point du cours Fauriel à Saint-Etienne.

Les lignes métropoles M1, M3, M4, M5, M6, M7 et M9 circule avec des horaires adaptés. La ligne M2 circule normalement.

Les lignes 21, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 57, S1, S3, S6, S7 et S9 ne circulent pas. Et les lignes 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 30, 37, 40 et 78 circulent avec des horaires adaptées.

Du côté des tramways, le T1 et le T3 circulent avec des horaires adaptés. Pas de circulation sur la ligne T2.

Le trafic reprendra son cours à la fin de la manifestation.