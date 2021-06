Des policiers pris pour cible à Rillieux-la-Pape, cinq suspects ont été interpellés

Des policiers ont été pris pour cibles à Rillieux-la-Pape, le 27 mai, par plusieurs individus. Cinq suspects ont été interpellés.

À la suite de la verbalisation d’un résidant du quartier, plusieurs policiers ont été pris à partie par un groupe d’une vingtaine d’individus rassemblés au pied d’un immeuble. Après avoir reçu des insultes, les agents ont procédé au contrôle d’un jeune homme, âgé de 17 ans.

L’adolescent a repoussé le policier tout en “le menaçant violemment”. Pendant qu’une personne se postait devant un autre agent ” prêt à en découdre“, et qu’un troisième homme lui attrapait le bras. Une femme de 41 ans s’est interposée et à porter un coup aux policiers et de de tenter de lancer une bouteille dans leur direction.

Cinq suspects interpellés

Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser le groupe avant que l’un des policiers ne soit touché au bras par des jets de pierres, sans être blessé précise la Direction Départementale de la Sécurité Publique.

Le jeune homme impliqué a été présenté devant le juge des mineurs ce mercredi. Trois personnes majeures ont fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate tandis que le cinquième suspect a été relâché.