Des pompiers de la région prennent la direction du Maroc

La solidarité s’organise après le séisme qui a fait plus de 2000 morts au Maroc.



Plusieurs collectes sont actuellement lancées. L’une d’entre elles débute ce lundi à l’Ormiellerie dans le 6e arrondissement de Lyon.



Le but : collecter des vêtements, des conserves et des produits d’hygiènes. A noter que six pompiers du Rhône ont décollé de Lyon et ont rejoint le Maghreb.



Un maître-chien a notamment été envoyé sur place pour tenter de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.