Des pompiers de Saône-et-Loire partent en renfort dans le sud

En cette période de canicule, les risques d’incendie augmentent grandement.



23 pompiers de Saône-et-Loire ont quitté le département ce mercredi et ont rejoint Aix-en-Provence. Ils y resteront une semaine, afin de consolider le “groupe d’intervention feux de forêts”.



Les professionnels et volontaires du SDIS71 de Mâcon ne sont pas les seuls à porter main forte dans le sud puisque leurs collègues des Vosges, de la Moselle, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle et de Haute-Saône rejoignent Aix, jusqu’au 29 août minimum.