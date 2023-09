La solidarité s’organise après le séisme qui a fait plus de 2000 morts au Maroc.



Huit pompiers humanitaires Français de Saint-Etienne ont décollé de Lyon.

L’équipe est composée d’un médecin, de 2 infirmières et de 5 sapeurs-pompiers à destination de Marrakech. L’équipe se mettra à disposition des autorités locales et proposera son aide et du matériel de soins.