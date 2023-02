Des pompiers stéphanois vont prêter main forte suite au séisme en Turquie

Alors qu’un séisme de grande envergure s’est produit ce lundi 6 février dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie, faisant à l’heure actuelle et selon un bilan provisoire plus de 3600 morts, des pompiers stéphanois vont venir aider les secours déjà présents sur place qui tentent de sauver des victimes sous les décombres. Selon le Progrès, ils seront sept pompiers ligériens de l’ONG Pompiers humanitaires français à se rendre en Turquie ce mardi 7 février. L’équipe sera composée d’un médecins, deux infirmiers et quatre pompiers secouristes selon le quotidien régional.