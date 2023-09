Des portes ouvertes à l’Aéroport du Grand Chalon ce dimanche

Dans le cadre de la Fête de l’Aviation et des 2e journée du Patrimoine Economique portées par le

MEDEF, l’aéroport du Grand Chalon ouvre ses portes ce dimanche.



De 9h à 18h, le site sera ouvert au public, afin de faire découvrir les infrastructures du site. L’année dernière, environ 2 500 personnes avaient participé à cette journée.



Ce dimanche, de nombreuses activités seront proposées telles que : la visite de la caserne de pompiers, la visite de la tour de contrôle, des démonstrations de voltige et vol en patrouille, des baptêmes de l’air, des expositions d’aéronefs et de véhicules, et des ateliers pour enfants.