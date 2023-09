Des portes ouvertes organisées les 2 et 6 octobre pour découvrir le cercle généalogique de Chalon-sur-Saône

Selon nos confrères d’Info Chalon, le cercle généalogique de Chalon-sur-Saône va organiser deux journées portes ouvertes le 2 et le 6 octobre prochains entre 14 heures et 18 heures dans la Maison des Associations de l’Espace Jean-Zay. Ainsi il vous sera possible de partir à la rencontre de cette association et de ses adhérents qui ont pour but de trouver ou donner les méthodes pour retrouver ses ancêtres. De nombreuses permanences sont également organisées par l’association tout au long de l’année.