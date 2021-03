Des rassemblements à Lyon à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes

Ce lundi 8 mars marque la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, des rassemblements vont avoir lieu un peu partout en France, et notamment à Lyon. À l’initiative du collectif “Tous des lyonnes de la CGT69”, un rassemblement est prévu à 15 h 40, place Jean Macé à Lyon 7e. Une heure symbolique, car chaque jour, en France, les femmes travaillent “gratuitement” à partir de 15h40.

Des rassemblements ont déjà eu lieu tout le week-end. Des slogans dénonçant le sexisme et le patriarcat étaient accompagnés de chansons, sous une pluie de pancartes. Les manifestantes ont notamment appelé à lutter contre les violences faites aux femmes et les féminicides. Pour rappel en France, en 2020, 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.

Depuis le 25 février, la ville de Lyon est mobilisée pour présenter au public des évènements compatibles avec le contexte sanitaire : visioconférences, webinaires, expositions numériques… Une trentaine d’évènements ont lieu en 15 jours.

Depuis le 6 mars et jusqu’au 8 mars, une scénographie mettant en scène un réveil géant de plus de deux mètres de haut a été mise en place sur le bassin de la place de la République. L’objectif est de rappeler que le 8 mars est une des occasions pour la Ville de participer activement au réveil des consciences pour construire une société juste et égalitaire.