Des records de chaleur pourraient tomber ce lundi

Il va faire très chaud ce lundi. Les températures pourraient atteindre localement des records pour une mi-septembre. On devrait atteindre les 35 degrés pour ce premier jour de la semaine. On est plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison.

À noter que le record absolu pour un mois de septembre s’établit à 35,8°C dans la capitale des Gaules. Il avait été enregistré en 1949 !



Durant cet été, la France a connu un mois de juillet exceptionnellement sec sur l’ensemble du territoire, suivi d’un mois d’août encore très peu arrosé sur le sud et l’est du pays. Côté températures, malgré un début de saison assez frais, l’été 2020 fait encore partie des étés les plus chauds depuis le début du XXe siècle avec deux vagues de chaleur successives du 30 juillet au 1er août et du 6 au 13 août, suivies par un pic de chaleur les 20 et 21 août.