Des records de mistral atteints cet hiver en Provence

Selon une étude réalisée par Météo Service, la Provence est loin d’être épargné par le vent cet hiver.



Les rafales de mistral sont, en fréquence et en puissance, plus importantes que la moyenne, notamment sur trois communes : Istres, Marignane, et Salon-de-Provence.



A noter que le mistral avait soufflé à 171 km/h le 31 janvier sur le Bec de l’Aigle près de La Ciotat, un coup de vent dans le Top 3 des rafales jamais enregistrées dans les Bouches-du-Rhône.