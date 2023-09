Des records de températures sont tombés

De nombreux départements, dont la Saône-et-Loire et la Côte-d’Or, basculent en vigilance jaune pour la canicule.



Un peu partout dans la région, ce mardi, on a battu des records de températures. A Chalon, il faisait hier à 17h, 34,3 degrés, contre 33,8 degrés pour le précédent record datant du 14 septembre 2000.



À Montbard en Côte-d’Or, on a relevé ce mardi en fin d’après-midi 35,6 degrés.

A noter que le placement en vigilance orange – « ne peut être totalement exclue » dans certains territoires, selon Météo France.