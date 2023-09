Des renforts pour la Cour d’appel de Dijon

Le Garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, a présenté une « première répartition » des créations de postes de magistrats, greffiers et attachés de justice d’ici à 2027.



Pour la Cour d’appel de Dijon, au moins 62 postes devraient être créés dont 22 magistrats, 21 greffiers. Pour rappel, la Cour d’appel de Dijon rassemble les tribunaux de Chalon, Chaumont, Dijon et de Mâcon.



La loi d’orientation et de programmation 2023-2027 du ministère de la Justice doit être définitivement entérinée à l’automne.