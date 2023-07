Des risques de coupure d’eau potable dans le Nord-Isère

Plusieurs dizaines de communes nord-iséroises sont sous la menace de coupures d’eau potable dans les prochains jours en raison de la sécheresse et du faible niveau des nappes phréatiques.



Selon la direction départementale des territoires (DDT), les nappes phréatiques n’ont pas la même structure que celle de la moitié sud du département de l’Isère. Les quelques précipitations du printemps et les orages importants de cet été ont permis de recharger une partie des nappes, mais pas celles présentes dans le nord de l’Isère.



Les communes d’Estrablin, d’Eyzin-Pinet, de Meyssiez, de Moidieu-Détourbe et de Saint-Sorlin-de-Vienne sont notamment concernées. D’autres villages du bassin nord-isérois sont également sous la menace de coupures.