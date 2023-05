Des serrures connectées arrivent pour rendre les églises accessibles aux touristes

Un projet étonnant est en expérimentation en Bourgogne-Franche-Comté : des églises avec des serrures connectées. Le but du projet, porté par la fondation du Patrimoine, est de permettre aux églises d’être visitée. Actuellement, les portes de nombreux sites sont fermées pour cause de vols ou dégradation. Ce système devrait permettre d’éviter ces soucis et de laisser les personnes qui le souhaitent visiter les églises.



L’application géolocalise la personne qui souhaite visiter l’église ou le site. La personne télécharge alors l’application et rentre son identité. Le visiteur pourra alors cliquer sur le site pour exprimer son envie de visiter.



Il va recevra un code éphémère, qu’il pourra taper sur le digicode à l’entrée. Une fois la porte ouverte, il a environ 1h pour visiter, et les portes se referment ensuite. L’application sera également agrémentée de contenus sur le site, d’un espace pour faire un don, donner son avis sur la visite et prévoir les prochaines.



Pour l’instant, le projet est encore en phase d’expérimentation et devrait durer jusqu’à la fin du printemps. Une dizaine d’églises est concernée par cette phase en Bourgogne. Une fois cette phase finie, c’est une trentaine d’églises qui devraient être équipées, avant d’être proposé dans la France entière. D’autres monuments, tel que des parcs ou des châteaux pourraient également être équipés. La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est déjà montrée très intéressée par ce système.