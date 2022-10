Des sirènes ce mercredi à Marseille

Des sirènes d’alerte vont sonner dans certains arrondissements ce mercredi à Marseille. Les 8e, 11e et 12e arrondissement seront concernés « Les services de l’Etat procéderont à des tests sonores de bon fonctionnement de ces sirènes », selon la préfecture des Bouches-du-Rhône qui précise également que : « Aucune réaction n’est attendue de la part de la population lors de ces essais ».

« Le signal sonore d’alerte émis par les sirènes et un son montant et descendant, composé de trois séquences d’une minute et quarante-et-une secondes, séparées par un silence », informe toujours la préfecture et ajoute : « Le signal de fin d’alerte est un son continu de trente secondes ».

Ce mercredi 12 octobre, plusieurs sites seront concernés par ces tests :