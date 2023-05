Des trains espagnols reliront Lyon et Paris dès l’année prochaine

La compagnie ferroviaire espagnole, Renfe, devrait lancer en 2024, juste avant les Jeux Olympiques en France, des trains qui reliront la gare de la Part-Dieu à la gare de Lyon à Paris, selon le Parisien.

Pour Lyon-Paris, plusieurs trajets aller-retours devraient être proposés, environ une dizaine, par jour. La date de mise en service ainsi que le prix restent encore inconnues.

Le projet de base était de relier Lyon à Barcelone, mais aucun n’accord n’a été trouvé avec la SNCF. Malgré cet empêchement, la Renfe a toujours la volonté de relier la France et l’Espagne. Elle devrait ainsi relancer une liaison entre Lyon et Barcelone et Marseille Madrid.