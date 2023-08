Des travaux dans 47 collèges de Côte-d’Or cet été

La rentrée se profile. Mais avant cela pendant cette période de vacances scolaires plus de 17 millions d’euros investis dans les collèges Côte-d’Or.



C’est le collège Gaston-Roupnel de Dijon où les investissements sont les plus importants avec 320 000 euros pour des travaux sur l’étanchéité de la toiture-terrasse.



A noter que 900 000 euros ont été investis pour l’acquisition du matériel numérique, 600 000 euros pour les matériels et mobiliers des salles destinées à l’enseignement et à l’administration.



En tout 47 collèges publics ont été concernés par les travaux