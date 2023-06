Des travaux vont entraîner des fermetures sur l’A46 Sud

Durant la nuit, à partir de ce lundi 26 et jusqu’au jeudi 29 juin prochain, des travaux d’entretien vont se dérouler sur l’A46 Sud. Cette autoroute sera ainsi fermée totalement entre 21h et 6h les deux premières nuits en direction de Marseille, et les deux suivantes en direction de Paris. Les glissières de sécurité devraient être remises en état, les espaces verts eux devraient être mécaniquement fauchés et les assainissements seront entretenus.