Des trolleybus électriques nouvelle génération mis en service sur la ligne C13

La ligne C13, sur le réseau TCL, entre Grange-Blanche (Lyon 8e) et Montessuy (Caluire), sera entièrement équipée de bus nouvelle génération dès le mois de mai. En effet, des nouveaux véhicules 100% électriques et silencieux, équipés de la technologie In Motion Charging vont faire leur apparition.

Cette nouvelle technologie permet aux trolleybus de rouler sur 40 % de leur trajet en toute autonomie sans ligne électrifiée. De fait, l’énergie électrique est stockée dans des batteries embarquées lorsque le trolleybus circule sous les lignes aériennes de contact. Ce système lui permettra de s’affranchir des déviations et des zones de travaux sur son trajet.

Une nouvelle technologie en développement

Le président du Sytral, Bruno Bernard, explique que ce sont près de 400 véhicules aux motorisations GNV ou électriques qui rejoindront le réseau de bus d’ici 2026.

La ligne C11 sera quant à elle équipée de bus nouvelle génération dès septembre.