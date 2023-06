Nouvelle nuit d’émeutes dans l’agglomération lyonnaise

Hier soir encore, de nouvelles scènes de violences urbaines en réaction à la mort de Nahel à Nanterre ont éclaté, partout dans l’agglomération lyonnaise.

On récapitule la nuit dernière

Dans Lyon, c’est principalement dans le 3e, 8e et 9e arrondissement que les émeutiers étaient les plus nombreux, où beaucoup d’incendies volontaires ont été allumés, ciblant bus, voitures, poubelles, ou abri-bus. Le commissariat du 3e arrondissement a également été visé par des tirs de mortiers d’artifice.

À Vénissieux, les TCL ont essuyé de nombreux dégâts ; les émeutiers ayant mis le feu à l’intérieur de la rame d’un tramway T4, et ayant détruit les vitres d’une station de tramway à coup de barre de fer.

À Vaulx-en-Velin en revanche, c’est la culture qui a été prise pour cible : la médiathèque a été vandalisée par de nombreux individus masqués. La banlieue de l’est lyonnais a également été le théâtre de violents affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre.

Du côté de Rillieux-la-Pape, le bilan se fait particulièrement lourd avec des dizaines de tentatives d’incendies contre une crèche, la médiathèque, un restaurant, et le poste de police municipale.

À Villeurbanne, il a été difficile de fermer l’oeil, les tirs de mortiers résonnant dans toute la ville. Un chantier a été la cible d’un important incendie dont les images impressionnantes ont été relayées sur les réseaux sociaux. Plus ahurissant encore, des émeutiers se seraient introduits dans l’école primaire Grandclément. Une vidéo de cet acte, montrant une dame suppliant les émeutiers de ne pas s’en prendre à l’école a d’ailleurs aussi été relayée sur les réseaux sociaux, où elle a choqué beaucoup d’internautes.

À Bron, un bus TCL est parti en fumée et les tirs de mortiers d’artifice ont tenu les brondillants éveillés.

Dans l’Isère, la tension est également montée : à Charvieu-Chavagnieu, c’est la mairie qui a été incendiée en raison de lancés de cocktails Molotov. Quant à Villefontaine, c’est le poste de police qui a fait les frais de la rage des émeutiers ; faisant un bilan de deux gendarmes et un pompier blessé. À Bourgoin-Jallieu, le quartier de Champfleury s’est embrasé à de multiples reprises et l’école Jean-Rostand a été la cible de faits de vandalisme.

Le Raid et un hélicoptère déployé

Cette nuit, le RAID a été déployé, notamment à Vaulx-en-Velin, pour tenter de contenir la violence des émeutiers et tenter de protéger les forces de l’ordre en proie aux foudres des jeunes présents. S’ajoutant à l’unité d’élite de la police nationale, un hélicoptère a été mobilisé pour surveiller les points chauds de l’agglomération.

Ce matin, la sidération

Ce matin, la France entière se réveille et peine à se remettre des épisodes de violences de la nuit passée.

À Lyon, la veille a laissé des séquelles : dans les banlieues comme dans le centre, des poubelles brulées, des vitrines brisées, des carcasses de voitures incendiées font état d’une situation de crise particulièrement alarmante. Dans tout le pays, il semblerait que l’indignation et l’émoi aient cédé la place à la violence. À noter que le bilan des interpellations est monté à 667 ce matin.

Pour tenter de répondre au mieux à ces épisodes de déchaînement, Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule de crise à 13h.

Suite à cette nuit mouvementée, de nombreuses installations de bien publics resteront fermées (médiathèques, préfecture, postes de polices, …). Une partie du réseau TCL sera notamment impacté et ralenti jusqu’à environ midi, plus précisément au niveau du tramway T1 et T4. De nombreux bus seront également supprimés.