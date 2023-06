Des violences la nuit dernière à Saint-Etienne

Une troisième soirée de violences après la mort de Nahel à Nanterre mardi. Le policier auteur du tir a été placé en détention provisoire.



Au moins 667 personnes ont été interpellées partout en France. La plupart âgées entre 14 et 18 ans, selon le ministère de l’Intérieur.



A Saint-Etienne, des incendies et des affrontements avec les forces de l’ordre ont eu lieu, malgré une présence accrue des forces de l’ordre. Des tirs de mortiers et des jets de projectiles ont eu lieu dans le centre-ville

A noter qu’Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule interministérielle de crise à 13H00.