Des voies réservées au covoiturage ouvrent ce lundi sur la M6-M7

La métropole de Lyon ouvre ce lundi des nouvelles voies de covoiturage sur la M6 et la M7 entre Limonest et Pierre-Bénite. C’est la voie de gauche qui est concernée par ces nouvelles mesures. Une voie sera ouverte sur la M6 entre l’échangeur de La Garde et celui du Valvert et une autre sur la M7 entre l‘échangeur de Pierre-Bénite et celui de Confluence.



Seuls les taxis, les véhicules transportant au moins deux personnes et les véhicules électriques ou hydrogènes (vignette Crit’Air 0) pourront circuler sur ces voies.



À noter que des caméras et des capteurs seront prochainement installés pour contrôler le respect de ces réglementations. Les voies seront réservées au covoiturage uniquement en semaine, du dimanche soir (minuit) au vendredi soir (minuit).