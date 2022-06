Deschamps : “Si on se voyait trop beau, il va falloir réagir”

Après la défaite concédée mardi soir devant la Croatie (0-1) qui est venue conclure un mois de juin affligeant pour les champions du monde (deux nuls, deux défaites), Didier Deschamps a promis de faire son autocritique en conférence de presse : ”On a manqué de force, d’énergie, de caractère. Il faut l’accepter, même si ça fait mal de ne pas avoir été capable de gagner un match. (…) J’aurai l’analyse et la réflexion avec mon staff, mais il y aura besoin de beaucoup, beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre. Il faudra faire beaucoup plus à la rentrée pour se préparer à l’échéance qui est la nôtre. A partir du moment où on n’a pas fait ce qu’il fallait, il faut faire sa propre autocritique aussi. (…) Si on se voyait trop beau, il va falloir réagir. On n’a pas rempli les exigences du haut niveau sur ce rassemblement, certainement parce qu’on n’en avait pas les moyens.”

Les Bleus termineront leur parcours dans cette Ligue des Nations les 22 et 25 septembre devant l’Autriche et au Danemark.