Deux All Blacks en Velo’v sur les pentes de Fourvière

Le 1er septembre, les rugbymen néo-zélandais ont établi leur camp de base à Lyon à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Ces derniers n’hésitent pas à visiter la capitale des Gaules. Dans une vidéo postée ce mardi sur les réseaux sociaux, on y voit deux All Blacks, George Bower (blessé au genou et forfait pour la compétition) et Andy Ellis (l’ancien international), faire leur escapade touristique en Vélo’v.

Sourire au visage, les deux hommes commentent leur trajet à la manière de guide touristique. “Lyon est construite entre deux fleuves” ou “Lyon est connue pour être la capitale de la gastronomie“. Après avoir fait un petit tour sur les quais de Saône, les deux cyclistes amateurs se sont attaqués à la colline de Fourvière. Parties du quartier de Saint-Paul, les jambes musclées des deux rugbymens ont souffert dans la montée Saint-Barthélémy grimpant jusqu’à la Basilique. Arrivé à mi-parcours au niveau du jardin du Rosaire, les deux Néo-zélandais peinent en pédalant sous les encouragements de quelques passants. Ces derniers ont terminé leur promenade très transpirants, essoufflés, mais avec le sourire.