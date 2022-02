Deux ans de prison pour l’agresseur du maire de Grigny

Ce lundi, l’individu qui avait agressé le maire de Grigny jeudi dernier était jugé en comparution immédiate. L’homme a été condamné à un an de prison à domicile avec un bracelet électronique et un an de sursis.

En plus de ces sanctions, l’agresseur a interdiction de paraître sur la commune de Grigny et d’une amende de 1.000 euros pour dommages intérêts, à verser au maire de la commune.

Pour rappel, le trentenaire avait giflé Xavier Odo, pendant que ce dernier était assis à un café. Des insultes et des menaces de mort auraient aussi été proférées par l’agresseur qui a aggravé son cas en sortant un couteau.

Deux policiers, ainsi qu’un technicien de la mairie ont aussi été pris à partie.

Lors de son procès, l’agresseur expliquait qu’il demandait un logement social depuis un an et qu’il avait perdu ses nerfs.