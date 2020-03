Deux braqueurs repartent avec 500 000 euros à Villeurbanne

Ce lundi matin, deux hommes ont braqué une fabrique de joaillerie et de bijouterie à Villeurbanne.

Selon Le Progrès, les deux braqueurs semblaient bien préparés et avaient repéré les habitudes du personnel. Vers 8h du matin, ils ont braqué deux employés avec des armes de poings pour les forcer à ouvrir les coffres. En quelques minutes ils ont mis la main sur des bijoux et des matières premières précieuses.

Le butin des deux hommes s’élèverait à 500 000 euros. Une enquête est bine évidemment en cours.