Deux artistes d’origine lyonnaise seront à l’affiche de l’un des plus célèbres festivals de musique en avril prochain. En effet, c’est à Coachella en Californie, aux Etats-Unis, que Folamour et Gesaffelstein se produiront devant des milliers de spectateurs. On y retrouvera également, entre autres, Lana Del Rey, Tyler The Creator ou encore Doja Cat.