Deux commissariats lyonnais déménagent

C’est l’heure des cartons pour les commissariats des 7e et 8e arrondissement de Lyon. D’ici le 30 juin, ces commissariats seront installés dans l’hôtel de police de la rue Marius-Berliet. Le commissariat du 8e est le premier à déménager.



Il est fermé au public entre ce mercredi et ce samedi. Le commissariat du 7e fermera définitivement ses portes samedi soir, et sera installé le 30 juin à l’hôtel de police.

– pour le commissariat du 8e (actuellement avenue Général Frère) : le public est invité dès le 23 juin 8h à se rendre pour toute démarche ou plainte au commissariat du 7e arrondissement au 44 rue Raoul Servant ou dans tout autre commissariat de son choix.

Dès le 26 juin, le commissariat du 8e sera installé dans les locaux du 40 rue Marius Berliet.



– pour le commissariat du 7e (actuellement rue Raoul Servant) : le public sera invité dès le 27 juin à 8h à se rendre à l’hôtel de police 40 rue Marius Berliet ou dans tout autre commissariat de son choix pour toute démarche ou plainte.

Pour précision, les numéros d’appel des commissariats (pour le 7e : 04 72 71 57 30 et le 8ème : 04 72 78 01 40) restent opérationnels et seront techniquement renvoyés sur les locaux du 40 rue Marius Berliet.