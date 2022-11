Une vigilance orange “orages” et “pluie-inondations” est lancée sur les départements du Gard et de l’Hérault.



Un épisode méditerranéen pluvio-orageux localement très intense est en cours et va se poursuivre jusqu’en première partie de nuit prochaine.



De très forts cumuls de pluie en peu de temps sont possibles, de plus les orages peuvent s’accompagner parfois de fortes rafales de vent proches de 100 km/h et de chutes de grêle.