Deux départements en vigilance orange “pluie-inondation”

Deux départements ont été placés en vigilance orange “pluie-inondation” ce mardi. Il s’agit de l’Hérault et du Gard. Un épisode méditerranéen habituel pour la saison mais avec des intensités pluvieuses et des cumuls ponctuels parfois remarquables est à prévoir.

Les pluies vont persister toute la journée en s’étendant vers les Cévennes. Les pluies vont s’intensifier en fin de nuit et matinée de mercredi sur l’Hérault et le Gard, en particulier sur le relief et les premiers contreforts cévenols. Elles seront par endroits peu mobiles avec des intensités jusqu’à 80 mm par heure, surtout en fin d’après-midi et soirée.

L’épisode devrait se poursuivre la nuit suivante en se décalant légèrement vers l’est cévenol (département de l’Ardèche notamment).

Le cumul total sur l’épisode pourrait avoisiner les 150 à 200 mm sur les Cévennes et leur piémont, avec des pointes possibles à 250 mm (voire un peu plus très localement).