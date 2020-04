Deux fillettes de 4 et 9 ans partent en forêt pour “faire Koh-Lanta”

Le 17 avril deux fillettes âgées de 4 et 9 ans ont profité d’un manque de vigilance de leurs parents pour s’échapper en forêt et jouer à “faire Koh-Lanta”.

La gendarmerie de Meurthe-et-Moselle qui a été rapidement prévenue, met alors tout en oeuvre pour retrouver le plus vite possible les deux fillettes.

Heureusement, plus de peur que de mal les deux aventurières en herbe, qui ont été retrouvées à la lisière d’un bois. Elles ont expliqué aux forces de l’orde avoir voulu passer la nuit en forêt pour faire comme dans Koh-Lanta. Elles étaient en pyjama et avec un sac contenant un morceau de viande, de l’eau, une couverture, du “bois pour faire le feu” et bien sûr … leurs doudous.

Les deux petites filles ont finalement pu regagner leur maison. Une aventure qui n’a pas manqué de faire réagir le présentateur de l’émission Denis Brogniart