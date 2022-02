Deux grimpeurs lyonnais escaladent la tour Silex 2 à mains nues

Ce dimanche matin, deux Lyonnais ont escaladé la tour Silex 2 (129 mètres de hauteur), située dans le quartier de la Part-Dieu. Sans aucune protection ni mesure de sécurité, “Antoine Explore” et “Nébuleux” ont réussi leur défi. Un défi pour lequel le duo s’était préparé depuis un an. L’exploit a rapidement été relayé sur les réseaux sociaux.



Les deux grimpeurs ont été interpellés par la police à leur descente. Selon Le Progrès, ils auraient passé entre 4 et 5 heures en garde à vue avec une prochaine convocation la semaine prochaine. Ils pourraient être poursuivis pour “violation de propriété privée”.



Le duo s’était déjà illustré par le passé en escaladant la tour Oxygène en avril 2021. Et même si leurs performances sont bluffantes, elles sont évidemment dangereuses et interdites. À ne surtout pas reproduire…