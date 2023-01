Deux hommes volaient de l’inox et de l’aluminium dans des stations d’épuration

Les gendarmes de Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire ont interpellé en décembre deux personnes responsables de vols. Il s’agissait de vols “d’éléments métalliques en inox et en aluminium, au préjudice de collectivités territoriales”, notamment dans des stations d’épuration. Au total 27 vols ont été recensés pour un préjudice de plus de 200 000 euros.



Deux personnes mises en cause ont été interpellées le 14 décembre dernier puis déférées au tribunal judiciaire de Dijon ; l’une a été placée en détention provisoire et l’autre sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de cautionnement. Les investigations se poursuivent sous la direction d’un juge d’instruction.