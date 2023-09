Deux Isérois participent à la nouvelle saison du Meilleur pâtissier sur M6.

Et bonne nouvelle Ninon, 17 ans, étudiante à la faculté de médecine de Grenoble et Ahmet 21 ans, originaire de Pont-de-Chéruy, continuent l’aventure on les retrouvera la semaine prochaine



Ce mercredi soir, 16 pâtissiers amateurs se sont affrontés sous la tente du Château de Neuville à Gambais dans une ambiance de fête foraine.