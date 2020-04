Deux joueuses de l’OL partent pour les Etats-Unis

Sarah Bouhaddi, arrivée à l’OL à l’été 2009, et Dzsenifer Marozsan, arrivée il y a 4 ans au club, s’apprêtent à faire leurs valises. La gardienne lyonnaise et la milieu de terrain vont s’envoler pour les Etats-Unis. Les deux joueuses, dont le contrat doit prendre fin cet été, en juin, plus précisément, auraient été recrutées par le club de l’Utah Royals FC, en périphérie de Salt Lake City.

Si Sarah Bouhaddi n’a jamais caché son ambition de jouer en Amérique, c’est une plus grande surprise pour Dzsenifer Marozsan, qui disait bien se sentir au sein de l’OL.

Pour l’instant, aucune des deux n’a fait de déclaration officielle. Sarah Bouhaddi, possède à son actif dix titres de championne de France, sept Coupes de France, six titres en Ligue des Champions ainsi qu’un Trophée des Championnes aurait déjà informé ses coéquipières de son départ. Elle devrait prendre la parole dans les prochains jours pour officialiser son départ du club.