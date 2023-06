Deux jours pour trouver un emploi de la fonction publique à l’Hôtel de Région

Le salon de l’emploi public territorial ouvre ses portes au public ce mardi et ce mercredi à l’Hôtel de Région à Lyon. Plus de 40 exposants y sont rassemblés pour proposer près de 500 offres d’emplois à pourvoir dans la Métropole de Lyon ou, plus généralement, dans le département du Rhône.

Près de 240 métiers de la fonction publique y sont représentés, comme agent d’entretien, policier municipal, agent de service administratif, ou médico-technique. C’est au travers de tables rondes que des conférences seront animées pour informer sur ces métiers.

Sur les 500 offres d’emplois proposées, 80 d’entre elles seront d’ailleurs réservées aux personnes en situation de handicap.